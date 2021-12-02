РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 дек. Депутат Московской областной думы Владимир Жук принял участие в открытии «Доброй комнаты» в Котельниковской городской поликлинике, сообщает пресс-служба депутата.

Также в открытии участвовали депутаты совета депутатов городского округа, члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии», работники медицинского учреждения и жители.

В оборудованном игровом пространстве для детей обустроено мягкое напольное покрытие и рисунками украшены стены.

«Комната получилась красивой. Надеюсь, маленькие пациенты будут здесь легче переживать стресс от лечения», - сказал Жук.

Партийный проект «Добрая комната» показал, что такие пространства в медучреждениях востребованы.