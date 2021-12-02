Первые выходные декабря обещают быть насыщенными. Жителей Московского региона ждут концерт Вячеслава Бутусова, стэндап Павла Воли и съемки «Песни года». Также можно будет посетить книжную ярмарку non/fiction или купить редкие вещицы на антикварном маркете «Блошинка». На экранах кинотеатров покажут продолжение культовой франшизы «Охотники за привидениями: Наследники», а также драму Ридли Скотта «Дом Gucci». Подробнее об этих и других интересных событиях предстоящего уикенда – в материале РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

«Сурганова и Оркестр»

сайт "Афиши Подмосковья"

Российская рок-группа «Сурганова и Оркестр» в пятницу представит новый двойной альбом. Лидер группы Светлана Сурганова самостоятельно пишет тексты песен, но иногда в репертуаре появляются композиции на стихи классических поэтов. Билеты доступны на сайте «Яндекс.Афиша». Мероприятие пройдет в формате Covid-free.

Где: г. Красногорск, ул. Международная, д. 20. Crocus City Hall

Когда: 3 декабря в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей

Где покататься на коньках в Москве: 10 открытых площадок зимы 2021–2022>>

Feduk

страница музыканта в социальной сети "ВКонтакте"

В ночь с пятницы на субботу в клубе Gipsy выступит хип-хоп и рэп исполнитель Feduk. Артист известен песнями «Розовое вино», «Холостяк», «Пальмы» и другими. Мероприятие будет клубного формата, а выступление певца намечено не ранее, чем на 02:00. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 1, клуб Gipsy

Когда: 3 декабря в 23:00

Стоимость: от 2 500 рублей

Вячеслав Бутусов

сайт Вячеслава Бутусова

В субботу в Crocus City Hall состоится концерт советского и российского музыканта, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питер» и «Орден Славы» Вячеслава Бутусова. Помимо хитов группы легендарной группы Nautilus Pompilius, певец представит зрителям новый сольный альбом «Аллилуия». Билеты можно приобрести на сайте площадки. Для посещения мероприятия понадобится QR-код.

Где: г. Красногорск, ул. Международная, д. 20. Crocus City Hall

Когда: 4 декабря, 19:00

Стоимость: от 1 800 рублей

Как сходить в мишленовский ресторан и не разориться: 15 доступных заведений Москвы>>

«Песня года»

В 2021 году телефестиваль «Песня года» празднует 50-летие. В субботу состоится юбилейный концерт с участием звезд российской эстрады. Выступят как молодые исполнители, так и народные артисты России. Так, на сцену выйдут Филипп Киркоров, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, группа «Руки вверх!», группа Dabro, Мари Краймбрери и другие.

Вход на концерт – по QR-коду. Билеты можно купить на сайте мероприятия.

Где: г. Москва, Ходынский б-р, д. 3, Дворец Спорта «Мегаспорт»

Когда: 4 декабря в 18:00

Стоимость: от 5 000 рублей

Павел Воля

В субботу в «Барвиха Luxury Village» состоится концерт-съемка Павла Воли. С новой программой комик не выступал уже более трех лет. Концерт покажут в эфире телеканала «ТНТ». Приобрести билеты на сольный стэндап можно на сайте площадки. Мероприятие для зрителей старше 18. Для посещения понадобится QR-код.

Где: Одинцовский г.о., д. Барвиха, Рублево-Успенское шоссе, 8-й километр, д. 114, стр. 2, «Барвиха Luxury Village»

Когда: 4 декабря в 15:00 и 20:00

Стоимость: от 5 000 рублей

Новый год – 2022 за рубежом: какие страны выбрать для отдыха в зимнем сезоне>>

«Новая песня года»

сайт Мегаспорта

В воскресенье в «Мегаспорте» состоится телефестиваль «Новая песня года». На сцене выступят герои TikTok, блогеры, певцы и другие молодые знаменитости из социальных сетей. Среди исполнителей – Валя Karna.Val, Dava, Ramil, Ваня Дмитриенко, Dabro, Хабиб, Леша Свик и другие. Вход на концерт – по QR-коду. Билеты можно купить на сайте мероприятия.

Где: г. Москва, Ходынский б-р, д. 3, Дворец Спорта «Мегаспорт»

Когда: 5 декабря, 14:00

Стоимость: от 1 000 рублей

ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ

Выставка «Искусство Японии: от Хокусая до современности»

В центре цифрового искусства Artplay Media 29 ноября открылась мультимедийная выставка «Искусство Японии: от Хокусая до современности». Там можно будет увидеть японские гравюры Кацусика Хокусая, а также женские портреты Ёситоси Цукиоки и пейзажные гравюры Имао Кайнэна. Билеты можно приобрести на сайте площадки – они доступны 30 дней со дня покупки.

Где: г. Москва ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2, Artplay

Когда: 29 ноября 2021 года – 30 марта 2022

Стоимость: от 400 рублей

Музей мертвых кукол в Москве: почему людям нравятся страшные игрушки>>

Большой фестиваль мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов, который продлится 15 дней, стартовал 1 декабря. За это время зрители смогут увидеть более 300 работ: различные премьеры полнометражных мультфильмов, специальные тематические подборки авторской анимации и многое другое. В рамках мероприятия также пройдет «Ночь анимации» в «КАРО 11 Октябрь» и «Уикенд Хаяо Миядзаки» к 80-летию режиссера. Фестиваль будет разбит на несколько частей – с подробностями можно ознакомиться на сайте.

Где: в кинотеатрах столицы

Когда: с 1 по 15 декабря

Стоимость: бесплатно по регистрации

Выставка «Три века русской елки»

В музее-заповеднике «Коломенское» 1 декабря открылась выставка «Три века русской елки». Там представлено порядка тысячи экспонатов – все они связаны с Новым годом или Рождеством. В частности, посетители увидят редкие елочные украшения XIX–XXI веков. Вход на мероприятие строго по QR-коду. Билеты можно купить на сайте музея.

Где: г. Москва, пр-т Андропова, д. 39, стр. 69

Когда: 1 декабря 2021 года – 31 января 2022 года

Стоимость: от 125 рублей

«Новый год к нам мчится»: хорошо ли ты помнишь праздничные песни?>>

ЯРМАРКИ

Книжная ярмарка non/fiction

официальный сайт ярмарки интеллектуальной литературы

В Гостином дворе 2 декабря открылась книжная ярмарка non/fiction. Участники из 18 стран представят новые и самые популярные издания из художественной, научной и научно-популярной литературы. Всего в ярмарке участвуют свыше 300 издательств. В рамках мероприятия проводят семинары, лекции, встречи с авторами, беседы и презентации книг. Купить билеты на ярмарку можно на сайте организаторов.

Где: г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, Гостиный двор

Когда: 2 – 6 декабря

Стоимость: 400 рублей, льготный – 250 рублей

Антикварный маркет «Блошинка»

В субботу 4 декабря откроется 52-й антикварный маркет «Блошинка». Посетители смогут купить себе или в подарок на Новый год изделия из фарфора, хрусталя или кружева, а также ювелирные украшения, редкие ткани и многое другое.

Где: г. Москва, Большой Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4, КЦ «Дом»

Когда: 4 и 5 декабря с 12:00 до 19:00

Стоимость: вход свободный

«Изучение рисунков похоже на чтение детектива»: арт‑терапевт — о лечении творчеством>>

Ярмарка «Art is» 2021

В субботу в городском пространстве «Хлебозавод 9» откроется художественная ярмарка «Art is». На ней свои работы представят более 100 талантливых авторов, которые творят в различных техниках. Организаторы уверены, что это мероприятие будет интересно как коллекционерам, так и любителям современного искусства. Также гости смогут принять участие в увлекательных мастер-классах. Приобрести билеты можно по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 4, «Хлебозавод 9»

Когда: 4 и 5 декабря с 12:00 до 20:00

Стоимость: вход свободный, мастер-классы – от 700 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Вся эта суета»

В пятницу в Театре имени Евгения Вахтангова состоится вечер народной артистки России Юлии Рутберг. Она представит зрителям свой моноспектакль «Вся эта суета». Со сцены прозвучат песни выдающихся российских авторов, номер из мюзикла «Чикаго», эссе о Пушкине и многое другое. Билеты можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, ул. Арбат, д. 26, Театр им. Евгения Вахтангова

Когда: 3 декабря в 20:00

Стоимость: от 2 500 рублей

Игра на чувствах: как устроены иммерсивные театры в Москве>>

«Кыся»

сайт Crocus City Hall

В Crocus City Hall 5 декабря на бис пройдет спектакль «Кыся». Ранее эта постановка с Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым в главных ролях уже била все рекорды по посещаемости. Сейчас же посмеяться над искрометным юмором и понаблюдать за тем, как ирония переплетается с гоголевской мистикой, удастся на большой сцене. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Красногорск, ул. Международная, д. 20. Crocus City Hall

Когда: 5 декабря в 19:00

Стоимость: от 1 500 рублей

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Дом GUCCI»

В России стартовал долгожданный фильм Ридли Скотта «Дом GUCCI». Лента рассказывает об убийстве Маурицио Гуччи – главы одного из самых знаменитых модных империй мира, которое произошло в 1995 году. Главные роли исполнили Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето и другие.

«Летчик»

В прокат вышел российский фильм Рената Давлетьярова «Летчик». Действие картины происходит во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Самолет главного героя Николая Комлева сбивают. Он оказывается один в лесу и пытается добраться до своих. Образ главного героя, которого сыграл Петр Федоров, – собирательный. В его основу легли сразу несколько реальных историй советских пилотов.

«Охотники за привидениями: Наследники»

В России на больших экранах вышло продолжение «Охотников за привидениями». По сюжету – это история о внуках одного из охотников. Теперь противостоять привидениям будут подростки. Главные роли исполнили Пол Радд, МакКенна Грейс, Финн Вулфхард и другие.