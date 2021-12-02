РИАМО - 2 дек. Правоохранители проверят соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ на стриминговом сервисе Netflix, сообщает ТАСС.

С просьбой проверить платформу на нарушение российского законодательства в МВД обратилась уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец. По ее словам, на сайте сериалы ЛГБТ-тематики сопровождались маркировкой «16+».

«До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными», – отметили в МВД.

На портале Netflix предоставляется платная подписка для просмотра сериалов и кино. Сервис работает в 190 странах, в том числе в РФ.