РИАМО - 2 дек. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 и Wargaming улучшили опцию в тарифе «Игровой»: теперь поклонникам World of Tanks доступно 3 премиум-танка. При этом стоимость тарифа не меняется, сообщает пресс-служба оператора.

Пользователи тарифа «Игровой» от Tele2 получили еще больше возможностей для побед в играх World of Tanks – им стали доступны 2 дополнительных премиум-танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки доступны в активном аккаунте автоматически.

Тарифный план «Игровой» создан в «Ростелекоме», а благодаря синергии стал доступен абонентам Tele2. Тариф разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: бесконечный премиум-аккаунт, уникальную боевую технику, безлимитный доступ к трансляциям на популярных онлайн-платформах, объемный пакет мобильных услуг.

Дополнительные опции делают игру комфортнее: можно заработать больше внутриигровой валюты, потребуется меньше времени на «прокачку» экипажа и другие задачи. Пользователям тарифа регулярно предлагается участие в специальных акциях и игровых событиях.

Помимо этого, клиенты получают 30 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для общения с клиентами других операторов России. Тариф включает безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch и мессенджеру для игроков Discord.

В ноябре 2021 года зрителям видеосервиса Wink стал доступен документальный фильм Андрея Лошака «Мир танков и людей». В нем показаны феномен и новая реальность, которые возникли с появлением World of Tanks. В основе фильма – уникальные истории, которые возникли в виртуальном пространстве игры, но получили продолжение в реальном мире.