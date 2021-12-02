РИАМО - 2 дек. На столичных дорогах днем в четверг наблюдаются заторы в 8 баллов из 10 возможных, городские трассы будут перегружены транспортом до 20 часов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сильные пробки образовались на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре города. Также перегружены транспортом Дмитровское шоссе, Люблинская улица, Ленинский проспект, улица Большая Академическая и другие.

В новой Москве заторы наблюдаются в Троицке, Щербинке и Коммунарке.

Загруженность дорог в 8 баллов прогнозируется в столице до 19 часов. Свободными улицы и трассы столицы станут только после 22 часов.