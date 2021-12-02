РИАМО - 2 дек. Подмосковным школьникам планируют преподавать дисциплины, связанные с вопросами экологии, для таких занятий разработаны необходимые учебники, сообщила на пресс-конференции в РИАМО исполняющая обязанности руководителя регионального ресурсного центра дополнительного образования детей естественнонаучной направленности «Экостанция Московской области» Любовь Литовская.

«В школах у нас планируется ввод таких занятий. У нас уже есть комплект книг, разработанный на нашей базе, – «Экология» для 1 и 2 классов и до 9-го. Эти книги уже есть, и они будут внедряться», — сказала Литовская.

Она добавила, что в ряде подмосковных колледжей и техникумов проводятся занятия «Экология», «Экология: природопользование», которые ориентированы на обучающихся 16-18 лет.

Литовская также отметила, что педагоги могут посещать вебинары на темы, связанные с преподаванием экологических дисциплин.​

Ранее на пресс-конференции в РИАМО зампред комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов сообщил, что в следующем году в Подмосковье продолжат проводить мероприятия экологической направленности, среди них субботники, акции по расчистке берегов водоемов, творческие конкурсы.