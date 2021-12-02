РИАМО - 2 дек. В ближайшие 10 дней в Московском регионе выпадет 30-40 мм осадков, что составляет более половины всего месячного объема, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сугробы будут расти каждый день. Особенно их рост ускорится после обильных снегопадов 7-8 декабря. Таким образом, 8-12 декабря высота сугробов вырастет до 18-23 см. Этот показатель характерен для начала января.

Между тем, в четверг сугробы у метеостанции в Тушине выросли до 13 см, в других районах Москвы высота составила 10 и 8 см.

В частности, 8-сантиметровые сугробы были обнаружены у метеостанции ВДНХ, а снежный покров в 10 см зафиксировали на Балчуге.

В то же время в Подмосковье самым заснеженным оказался Клин. Там сугробы достигли 17 см.

«В пятницу западно-восточный тропосферный перенос обеспечит приток влажного атлантического воздуха, из-за чего наступит слабая оттепель, что будет сопровождаться осадками в смешанной фазе, но преимущественно в виде мокрого снега», — написал Тишковец в своем Instagram.

Это значит, что такая погода вряд ли нанесет ущерб снежному покрову, который к концу дня останется на уровне 8-10 см.

«В выходные похолодает и осадки перейдут в твердую фазу, благодаря чему высота снежного покрова подрастет до 10-12 см, что соответствует климатической норме 2 декады декабря», — добавил он.

На следующей неделе будет преобладать зимний характер погоды с отрицательной температурой воздуха в среднем, соответствующей многолетней норме.