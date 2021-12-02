РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 дек. Делегация Общественной палаты из Королева приняла участие в региональном гражданском форуме, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

1 декабря в Красногорске состоялся итоговый гражданский Форум – совещание с муниципальными палатами Московской области, организованный Общественной палатой МО совместно с ГУСК Московской области. Делегация Общественной палаты подмосковного Королева приняла активное участие в мероприятии.

«Наша делегация приняла участие в форуме, мы приняли участие в командной игре, выполняли задания, решали поставленные перед нами задачи. Пообщались с коллегами, поделились опытом, что-то новое открыли для себя. В таком формате живого общения форумы проводить нужно чаще», - сказала Корнеева.

С приветственным словом к делегатам Форума обратились первый зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева и заместитель начальника управления ГУСК Роман Кирица.

На форуме в первой части совещания представители муниципальных Общественных палат в командной работе определили приоритеты направления работ и приоритеты проектов на 2022 год. Подвели итоги.

Во второй части с приветственным словом к участникам Форума обратился заместитель председателя Общественной палаты Московской области, председатель комиссии по здравоохранению Евгений Мартынов. В ходе встречи участникам Форума был представлен федеральный проект «ЗдравКонтроль». Делегаты обсудили мероприятия по организации мониторинга качества и доступности медицины в муниципалитетах.