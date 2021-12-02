РИАМО - 2 дек. Технология голосового ввода медицинских заключений помогла московским рентгенологам выполнить на 20% больше исследований и заполнить более 100 тыс. протоколов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новая технология позволяет врачам экономить время на заполнении документов и диктовать текст заключений в микрофон, после чего программа сама вносит данные в нужные поля протокола.

«Если сравнивать ситуацию с обработкой результатов лучевых исследований сейчас и несколько лет назад, то разница просто колоссальная. За последние годы время от загрузки исследования в систему до получения описания существенно сократилось и сейчас может занимать всего несколько минут», - сказал директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

Он отметил, что применение технологии голосового ввода заключений особенно актуальна в период повышенных нагрузок на сферу здравоохранения.

Проект по использованию технологии голосового ввода при описании результатов лучевых исследований был запущен в 7 городских поликлиниках, а впоследствии распространен на все взрослые поликлиники столицы. Программа автоматически распознает слова и набирает текст в окне описания, врачу нужно только проверить готовое заключение перед отправкой.

Сервис особенно эффективен при обработке объемных исследований компьютерной, магнитно-резонансной томографии и цифровой рентгенографии. Технология также полезна в случаях, когда нужно описать результаты флюорографии или маммографии.

Система способна распознавать сложные узкопрофессиональные термины врачей, сейчас точность программы в распознавании таких слов составляет 97%.

На данный момент голосовым вводом пользуются врачи всех поликлиник Москвы, подключенных к единому радиологическому информационному сервису Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

После замены всего аналогового оборудования московских поликлиник на цифровое новый сервис станет неотъемлемой частью повседневной работы всех учреждений амбулаторного звена при проведении любых диагностических исследований.