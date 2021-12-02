РИАМО - 2 дек. Технология голосового ввода медицинских заключений помогла московским рентгенологам выполнить на 20% больше исследований и заполнить более 100 тыс. протоколов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Новая технология позволяет врачам экономить время на заполнении документов и диктовать текст заключений в микрофон, после чего программа сама вносит данные в нужные поля протокола.
Он отметил, что применение технологии голосового ввода заключений особенно актуальна в период повышенных нагрузок на сферу здравоохранения.
Проект по использованию технологии голосового ввода при описании результатов лучевых исследований был запущен в 7 городских поликлиниках, а впоследствии распространен на все взрослые поликлиники столицы. Программа автоматически распознает слова и набирает текст в окне описания, врачу нужно только проверить готовое заключение перед отправкой.
Сервис особенно эффективен при обработке объемных исследований компьютерной, магнитно-резонансной томографии и цифровой рентгенографии. Технология также полезна в случаях, когда нужно описать результаты флюорографии или маммографии.
Система способна распознавать сложные узкопрофессиональные термины врачей, сейчас точность программы в распознавании таких слов составляет 97%.
На данный момент голосовым вводом пользуются врачи всех поликлиник Москвы, подключенных к единому радиологическому информационному сервису Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).
После замены всего аналогового оборудования московских поликлиник на цифровое новый сервис станет неотъемлемой частью повседневной работы всех учреждений амбулаторного звена при проведении любых диагностических исследований.
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