РИАМО - 2 дек. 4 декабря в 19:00 в книжном магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» состоится встреча с авторами книги «Чернильное варенье. Женские истории к чаю» - с Мариной Генцарь-Осиповой, Ксенией Дмитриевой и другими 15 хозяйками удивительных судеб, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Книга «Чернильное варенье» собрала 17 историй разных женских судеб. Каждая из них найдет отклик в сердце читателя: счастливые, грустные, успешные и печальные, есть даже почти волшебные.

На встрече все желающие могут задать вопросы авторам и получить автограф. Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. Необходимо иметь маску и соблюдать социальную дистанцию.

Презентация пройдет по адресу: Москва, ст. м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город».