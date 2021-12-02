РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Свыше 30 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией диагностировали в подмосковном Красногорске за все время пандемии, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 30090 случаев инфицирования, из них 107 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлено 1 475 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 593 049 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 547 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 525 405 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.