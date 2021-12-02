РИАМО - 2 дек. Министерство экологии и природопользования Московской области поставило на особый контроль обустройство свалок снега на территориях населенных пунктов региона из-за участившихся жалоб граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

«В прошлом сезоне министерство вынесло 11 предостережений в отношении муниципалитетов с требованием усилить земельный контроль и не допускать незаконных снегосвалок. Нарушения наблюдались в Химках, Балашихе, Королеве и других муниципальных образованиях. Мы усиливаем надзор в этом направлении», - сказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что неправильное складирование и плавление снега могут нанести ущерб природе. Снежные массы, которые вывозятся при уборке территорий поселений, содержат противогололедные реагенты, мусор и другие вредные вещества. При складировании их на открытый грунт и дальнейшем таянии загрязняется почва и грунтовые воды. Особенно это опасно для сельскохозяйственных земель.

Глава Минэкологии напомнил, что местонахождение площадок для обустройства снегосвалок и снегоплавильных пунктов определяет администрация муниципального образования. Эти площадки должны иметь твердое покрытие и обваловку, а также систему водосборных лотков, по которым талые воды должны направляться на локальные очистные сооружения.

Не допускается размещение снегосвалок ближе 100 метров от жилой застройки и в водоохранных зонах водоемов.