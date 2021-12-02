РИАМО - 2 дек. Арбитражный суд столицы признал законным решение подмосковного УФАС России о нарушении закона о контрактной системе на торгах на закупку медицинских инструментов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба от ООО «Апельсин» на действия (бездействие) ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр» при определении поставщика хирургических многоразовых инструментов, которого выбирали при помощи торгов.

По результатам рассмотрения данной жалобы ведомство признало ее обоснованной. Не согласившись с данным решением, перинатальный центр обратился в суд.

Арбитражный суд отказал перинатальному центру в удовлетворении требований, а также подтвердил законность и обоснованность решения регионального УФАС России.