РИАМО - 2 дек. В Московской области начался сезон зимних развлечений. Всего в регионе будут работать 174 катка для массового катания и 258 хоккейных коробок, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу развивать городскую среду таким образом, чтобы в населенных пунктах было по несколько безопасных и комфортных пространств для прогулок и отдыха.
«Для нас со своей стороны важно не только благоустроить, но и сделать их интересными, востребованными и насытить сервисами. Особенно это важно зимой. Катание на коньках является одним из любимых развлечений жителей в зимний период», – отметил Хайкин.
Катки будут открыты на центральных площадях, в скверах, парках культуры и отдыха, во дворах домов.
Новые бесплатные катки для массового катания и хоккея откроют в парке Наташинские пруды в г.о. Люберцы, на площади у Молодежного центра «Победа» в г.о. Домодедово, в парке Питомник г.о. Серпухов, в парке Малевича в Одинцовском г.о. и в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуевском г.о.
Там установят качественное освещение и звуковое оборудование, раздевалки, туалеты и камеры хранения. Также на катках будут предоставлять услуги по заточке коньков и предлагать горячие напитки и питание. Катки оформят в фирменном стиле губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
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Список парков, в которых можно покататься зимой:
Балашиха – парк Пехорка
Богородский г.о. - Центральный городской парк
Волоколамский г.о. - Городской парк культуры и отдыха
Долгопрудный - Центральный парк культуры и отдыха
Домодедово - ОП «Константиновский»
Домодедово - ГПКиО «Ёлочки»
Дмитровский г.о. - Парк им И.А. Лямина
Дмитровский г.о. - Парк культуры и отдыха «Березовая роща»
Дубна - Парк семейного отдыха
Егорьевск. - Городской парк культуры филиал МУК «ДК им. Г. Конина»
Егорьевск. – «Пегас»
Истра - Истринский городской ПКиО
Истра - Парк набережной реки Песочная
Истра - Парк на ул. Советская
Кашира - Городской парк
Королев - Центральный городской парк МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина»
Клин - Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»
Клин - «Муниципальное автономное учреждение городского округа Клин «Оздоровительный центр «ГОРИЗОНТ»
Краснознаменск - Городской парк при МБУКИ «дом офицеров»
Котельники - Кузьминский лесопарк
Ленинский г.о. - Парк культуры и отдыха «Центральный парк»
Люберцы - ПКиО «Наташинский парк»
Лыткарино - парк МУ ДК «Мир»
Мытищи - Мытищинский лесопарк
Наро-Фоминский г.о. - Парк Воровского
Наро-Фоминский г.о. - Парк «Дубки» п. Калининец
Наро-Фоминский г.о. - МАУК «ДК «Мечта» парк «Мечта»
Наро-Фоминский г.о. - лесопарк «Елочки»
Наро-Фоминский г.о. - Парк «Мечта»
Наро-Фоминский г.о. - Центральный парк
Наро-Фоминский г.о. - Парк «Победы»
Наро-Фоминский г.о. - Парк на ул. Ленина.
Наро-Фоминский г.о. - тюбинг-парк «Елагино»
Одинцовский г.о. - Парк на Центральной площади
Одинцовский г.о. - Парк Малевича
Одинцовский г.о. - Парк «Захарово»
Одинцовский г.о. - ГПКиО «Парк героев 1812 года»
Одинцовский г.о. - парк Раздолье
Одинцовский г.о. – парк «Патриот»
Одинцовский г.о. - Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха
Орехово-Зуевский г.о. - ПКиО «НХЛ»
Орехово-Зуевский г.о. - Парк 30-летия Победы
Орехово-Зуевский г.о. – ПкиО «Дулевский»
Орехово-Зуевский г.о. - Дрезненский городской парк
Г.о. Подольск - ПКиО им. В.Талалихина
Подольск - Парк культуры и отдыха «Дубрава»
Подольск - Муниципальное бюджетное учреждение «Детский парк»
Протвино - МАУ «СШ №2», Стадион «Протва»
Пушкинский г.о., г. Пушкино - ПКиО, ул. Некрасова
Пушкинский г.о., г. Ивантеевка - Городской парк на Студенческом проезде
Реутов - Центральный парк
Рузский г.о. - ПКиО «Городок»
Солнечногорск - Городской парк «Парки Солнечногорья»
Сергиево-Посадский г.о. – ПкиО «Скитские пруды»
Сергиево-Посадский г.о. - Парковая территория МБУК ОДЦ «Октябрь»
Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково - Историко-культурный и ландшафтный парк «Покровский»
Серпухов - «Парк Питомник»
Серпухов - «Парк Принарский»
Серпухов - «Парк имени Олега Степанова»
Талдомский г.о. - Парк культуры и отдыха «Солнечный берег»
Талдомский г.о. - Парк отдыха «Вербилки»
Химки - Сквер Юбилейный
Химки - ПКиО им. Л.Н. Толстого
Шаховская - Городской парк культуры и отдыха» (МБУ «ДПКиО»)
Шатура - МБУК «Городской парк культуры и отдыха им. Гагарина»
Шатура - Городской парк «Крестов Брод»
Щелково - Детский городок МАУК ГОЩ «ЦДК»
Щелково - Парк «Усадьба Фряново»
Электрогорск - ул. Пионерская, д. 6А
Электрогорск - ул. М. Горького.
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