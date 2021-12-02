РИАМО - 2 дек. В Московской области начался сезон зимних развлечений. Всего в регионе будут работать 174 катка для массового катания и 258 хоккейных коробок, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу развивать городскую среду таким образом, чтобы в населенных пунктах было по несколько безопасных и комфортных пространств для прогулок и отдыха.

«Для нас со своей стороны важно не только благоустроить, но и сделать их интересными, востребованными и насытить сервисами. Особенно это важно зимой. Катание на коньках является одним из любимых развлечений жителей в зимний период», – отметил Хайкин.

Катки будут открыты на центральных площадях, в скверах, парках культуры и отдыха, во дворах домов.

Новые бесплатные катки для массового катания и хоккея откроют в парке Наташинские пруды в г.о. Люберцы, на площади у Молодежного центра «Победа» в г.о. Домодедово, в парке Питомник г.о. Серпухов, в парке Малевича в Одинцовском г.о. и в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуевском г.о.

Там установят качественное освещение и звуковое оборудование, раздевалки, туалеты и камеры хранения. Также на катках будут предоставлять услуги по заточке коньков и предлагать горячие напитки и питание. Катки оформят в фирменном стиле губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

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Список парков, в которых можно покататься зимой:

Балашиха – парк Пехорка

Богородский г.о. - Центральный городской парк

Волоколамский г.о. - Городской парк культуры и отдыха

Долгопрудный - Центральный парк культуры и отдыха

Домодедово - ОП «Константиновский»

Домодедово - ГПКиО «Ёлочки»

Дмитровский г.о. - Парк им И.А. Лямина

Дмитровский г.о. - Парк культуры и отдыха «Березовая роща»

Дубна - Парк семейного отдыха

Егорьевск. - Городской парк культуры филиал МУК «ДК им. Г. Конина»

Егорьевск. – «Пегас»

Истра - Истринский городской ПКиО

Истра - Парк набережной реки Песочная

Истра - Парк на ул. Советская

Кашира - Городской парк

Королев - Центральный городской парк МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина»

Клин - Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»

Клин - «Муниципальное автономное учреждение городского округа Клин «Оздоровительный центр «ГОРИЗОНТ»

Краснознаменск - Городской парк при МБУКИ «дом офицеров»

Котельники - Кузьминский лесопарк

Ленинский г.о. - Парк культуры и отдыха «Центральный парк»

Люберцы - ПКиО «Наташинский парк»

Лыткарино - парк МУ ДК «Мир»

Мытищи - Мытищинский лесопарк

Наро-Фоминский г.о. - Парк Воровского

Наро-Фоминский г.о. - Парк «Дубки» п. Калининец

Наро-Фоминский г.о. - МАУК «ДК «Мечта» парк «Мечта»

Наро-Фоминский г.о. - лесопарк «Елочки»

Наро-Фоминский г.о. - Парк «Мечта»

Наро-Фоминский г.о. - Центральный парк

Наро-Фоминский г.о. - Парк «Победы»

Наро-Фоминский г.о. - Парк на ул. Ленина.

Наро-Фоминский г.о. - тюбинг-парк «Елагино»

Одинцовский г.о. - Парк на Центральной площади

Одинцовский г.о. - Парк Малевича

Одинцовский г.о. - Парк «Захарово»

Одинцовский г.о. - ГПКиО «Парк героев 1812 года»

Одинцовский г.о. - парк Раздолье

Одинцовский г.о. – парк «Патриот»

Одинцовский г.о. - Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха

Орехово-Зуевский г.о. - ПКиО «НХЛ»

Орехово-Зуевский г.о. - Парк 30-летия Победы

Орехово-Зуевский г.о. – ПкиО «Дулевский»

Орехово-Зуевский г.о. - Дрезненский городской парк

Г.о. Подольск - ПКиО им. В.Талалихина

Подольск - Парк культуры и отдыха «Дубрава»

Подольск - Муниципальное бюджетное учреждение «Детский парк»

Протвино - МАУ «СШ №2», Стадион «Протва»

Пушкинский г.о., г. Пушкино - ПКиО, ул. Некрасова

Пушкинский г.о., г. Ивантеевка - Городской парк на Студенческом проезде

Реутов - Центральный парк

Рузский г.о. - ПКиО «Городок»

Солнечногорск - Городской парк «Парки Солнечногорья»

Сергиево-Посадский г.о. – ПкиО «Скитские пруды»

Сергиево-Посадский г.о. - Парковая территория МБУК ОДЦ «Октябрь»

Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково - Историко-культурный и ландшафтный парк «Покровский»

Серпухов - «Парк Питомник»

Серпухов - «Парк Принарский»

Серпухов - «Парк имени Олега Степанова»

Талдомский г.о. - Парк культуры и отдыха «Солнечный берег»

Талдомский г.о. - Парк отдыха «Вербилки»

Химки - Сквер Юбилейный

Химки - ПКиО им. Л.Н. Толстого

Шаховская - Городской парк культуры и отдыха» (МБУ «ДПКиО»)

Шатура - МБУК «Городской парк культуры и отдыха им. Гагарина»

Шатура - Городской парк «Крестов Брод»

Щелково - Детский городок МАУК ГОЩ «ЦДК»

Щелково - Парк «Усадьба Фряново»

Электрогорск - ул. Пионерская, д. 6А

Электрогорск - ул. М. Горького.