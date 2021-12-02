РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Ученики Толбинской средней общеобразовательной школы Подольска заняли первое место на областном конкурсе по созданию социальной рекламы «Кибервызов – 2021», сообщает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНи ЗП) администрации округа.

В Подмосковье подвели итоги областного конкурса по созданию социальной рекламы «Кибервызов – 2021». В возрастной категории 14-18 лет в номинации «Социальный видеоролик» первое место заняли учащиеся МОУ «Толбинская средняя общеобразовательная школа» городского округа Подольск. В команду победителей вошли Анастасия Азикова, Дария Гусарова, Савелий Серников, Диана Лоскутова, Николай Щербаков, Анна Теперина.

Власти округа поздравили победителей и поблагодарили ребят за участие.

Конкурс по созданию социальной рекламы направлен на повышение информационной безопасности и цифровой грамотности несовершеннолетних.

Организаторами конкурса являются Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, комитет по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы, уполномоченный по правам ребенка в регионе.