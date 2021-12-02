РИАМО – 2 дек. ООО «ТСК Мосэнерго», обеспечивающее теплоснабжение в ряде городов Московского региона (в том числе в Химках, Электрогорске, Котельниках, Дзержинском и ряде других), отмечает 10-летие, и в юбилейный год «ТСК «Мосэнерго» продолжает традицию поощрения лучших потребителей, сообщает пресс-служба компании.

Наступившие холода в очередной раз дают возможность обсудить и покритиковать коммунальщиков: то вода в кране и батарее в квартирах слишком горячая или холодная, то снова что-то раскопали и т. д. В свою очередь компания критикует должников-потребителей, не желающих оплачивать уже поставленные им горячую воду и тепло. Но есть и позитивные новости, касающиеся взаимоотношений потребителей и поставщиков энергоресурсов.

Если в 2020 году компания награждала лучших добросовестных потребителей из жителей многоквартирных домов (в том числе трех жителей Химок и Электрогорска), то по итогам этого года будут выбираться лучшие из юридических лиц: управляющих компаний в сфере ЖКХ, ТСЖ, ЖСК и других организаций, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности «ТСК Мосэнерго».

Выбор победителей будет осуществляться по таким критериям, как платежная дисциплина, динамика снижения задолженности, использование лучших практик управления в сфере ЖКХ, популяризация энергосберегающих технологий.

Все компании-победители, которых планируется определить уже в декабре этого года, получат от «ТСК Мосэнерго» высокотехнологичный приз - сертификат на проведение бесплатной диагностики тепловизором одного из своих объектов с целью выявления потерь тепла.

Одна из основных задач, стоящих сегодня перед ООО «ТСК Мосэнерго», – снижение задолженности за поставляемые коммунальные ресурсы. Ведь низкая платежная дисциплина потребителей создает реальную угрозу надежному функционированию коммунальной инфраструктуры, что особенно актуально в ходе уже начавшегося отопительного сезона.

«Наш конкурс в первую очередь направлен на то, чтобы показать - работать в коммунальной сфере в интересах жителей, не нарушая закона и с высокой ответственностью перед партнером, вполне возможно. Важно, что многие потребители понимают, что своевременная оплата поставленных ресурсов играет большую роль в обеспечении надежной работы и развития всей системы теплоснабжения», - отметил начальник управления сбыта ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль.