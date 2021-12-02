РИАМО - 2 дек. В Московском регионе в конце текущей недели ожидаются колебания температуры от плюс 3 до минус 10 градусов, также пройдут снег, мокрый снег, снег с дождем, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

3 декабря ночью пройдут снег и мокрый снег, днем на юге области ожидается снег с дождем, еще будет гололедица. В столице ночная температура ожидается от минус 2 до 0 градусов, в Подмосковье – минус 5 – 0 градусов. Днем в Москве прогнозируется 0 – плюс 2 градуса, в области – минус 2 – плюс 3. Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Также 4 декабря сохранятся снег и мокрый снег, гололедица. Температура в Москве будет от минус 3 до минус 1 градуса, в Подмосковье – от минус 6 до минус 1. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

5 декабря местами в регионе пройдет небольшой снег, сохранится гололедица. В Москве днем будет от минус 3 до минус 1 градуса, в Подмосковье – от минус 6 до минус 1. Ветер немного утихнет.

Ночью в начале будущей недели в Московском регионе температура может опуститься до минус 10 градусов. Днем будет от минус 6 до минус 1 градуса.