РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. 33 кормушки с подкормкой для птиц развесили в парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска в ходе акции «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной!», сообщает комитет по образованию администрации округа.

Зима является одним из наиболее тяжелых периодов в жизни птиц. По мнению орнитологов, наибольшую опасность для них представляет не холод, а недостаток пищи. Поэтому с 25 ноября по 3 декабря в школах округа проходит традиционная муниципальная экологическая акция «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной!». Мальчишки и девчонки вместе с родителями и педагогами изготавливают кормушки для птиц и развешивают их на пришкольной территории.

1 декабря в парке культуры и отдыха «Дубрава» в микрорайоне Климовск состоялся финал акции. В мероприятии приняли участие обучающиеся СОШ №№1, 8, 13, 36, лицея Климовска, гимназии имени Подольских курсантов, СОШ №5 с УИОП; гимназии №4, СОШ поселка МИС, лицея №1 поселка Львовский, Львовской СОШ №4. Ребята изготовили для парка 33 кормушки.

В этот день для юных экологов педагог-организатор МБУ ДО ДДТ «Контакт» Людмила Маслова провела познавательную игровую программу «Зимующие птицы Подмосковья». Затем ребята вместе с педагогами, родителями, сотрудниками парка и специалистами комитета по образованию развесили кормушки в лесной зоне парка. Участники акции также разложили корм для птиц.

Проведение экологических мероприятий способствует формированию у обучающихся навыков практической природоохранной деятельности. В частности, понимания значимость сохранения птиц в холодный период для того, чтобы сохранить их численность и поддержать видовое разнообразие.