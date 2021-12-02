РИАМО - 2 дек. Президент РФ Владимир Путин поручил определить индивидуальные меры помощи пострадавшим и семьям погибших во время происшествия на шахте «Листвяжная», сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее правительство Кемеровской области распорядилось выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, а пострадавшим – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Взрыв и возгорание на шахте в Кузбассе произошли 25 ноября. 46 шахтеров и 5 горноспасателей погибли. Также пострадали 99 человек, 16 из них находятся на лечении в медицинских учреждениях.

По предварительной версии следствия, причиной трагедии стал взрыв метана под землей.