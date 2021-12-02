РИАМО - 2 дек. На тематической странице «Московской электронной школы» появились новые функции для преподавателей и родителей. Также там разместили информацию обо всех доступных сервисах МЭШ, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

На странице МЭШ отображается информация из запущенного осенью сервиса «Портфолио учащегося». Там пользователи смогут видеть данные о школьных достижениях ребенка, его результатах на дополнительных занятиях, олимпиадах, конкурсах и секциях.

А ребятам стало доступно больше опытов в коллекции виртуальных лабораторий. На новых интерактивных симуляторах можно провести опыты по биологии, информатике, черчению, физике и математике.

Педагоги смогут опробовать обновленный тематический каркас, сервис поурочного планирования и журнальную сетку. Набор шаблонов поурочных планов расширили, в журнале появилась возможность отображать дополнительную информацию и видеть список всего класса.

Также все сервисы «Московской электронной школы» запустили на стартовой странице school.msk.ru и в приложении для смартфонов «Дневник МЭШ».

На тематической странице МЭШ в разделе с новостями собрана актуальная информация о работе портала, в том числе о запуске новых сервисов и тематических подборках материалов к памятным датам и событиям.

Помимо этого, на странице «Московской электронной школы» опубликован контактный телефон, по которому можно получить поддержку о получении госуслуг.

Инструкции по работе с МЭШ появились на специальном информационном портале. Там можно найти ответы на наиболее частые вопросы, а также статьи и видео с описанием функций сервиса.