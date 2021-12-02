РИАМО - 2 дек. Трудовой кодекс РФ предусматривает для нарушителей трудового законодательства несколько видов ответственности - дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную. Об этом сообщает Госинспекция труда в Московской области.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него обязанностей, работодатель имеет право сделать сотруднику замечание или выговор, а также уволить его.

При этом привлечь работника к дисциплинарной ответственности можно только в том случае, если работодатель установил конкретную вину подчиненного и доказал ее, предположения не могут служить основанием для наказания. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

В трудовом договоре может уточняться материальная ответственность сторон, при этом ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем – выше. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны от материальной ответственности. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.

Работодатель обязан возместить сотруднику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Наряду с этим работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возмещает этот ущерб в полном объеме по рыночным ценам.

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб (под ним понимается реальное уменьшение имущества или ухудшение его состояния), при этом неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию не подлежат.

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

В свою очередь руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации. Руководитель организации возмещает ей убытки, причиненные его виновными действиями.

Работодатель может быть привлечен к ответственности по нормам гражданского законодательства в случае причинения работнику в результате несчастного случая или профессионального заболевания вреда, не возмещенного в полном объеме произведенными выплатами в рамках соцстрахования.

Юридические лица, их руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели – индивидуальные предприниматели и физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства, могут быть привлечены к административной ответственности. Руководители и другие должностные лица организаций, ИП и физлица, виновные в совершении преступления, могут быть привлечены к уголовной ответственности по приговору суда.