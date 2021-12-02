РИАМО - 2 дек. Около 11 тыс. заявлений о внесении изменений в областной реестр лицензий зарегистрировала Госжилинспекция Московской области в уходящем году. Более 75% от общего числа были поданы в электронном виде, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, только в ноябре количество заявлений увеличилось на 1 208. Предварительные итоги года свидетельствуют о том, что из 55 муниципальных образований, жители которых обращались за данной услугой, только в 3 пока предпочитают пользоваться прежними способами: через МФЦ или личное обращение в ведомство. Это Восход, Лотошино и Серебряные Пруды.

При этом в 52 городских округах Подмосковья активно осваивают электронный формат. По результатам 11 месяцев определились муниципалитеты-лидеры по применению цифровых технологий.

В топ-10 вошли Шатура, Богородский округ, Серпухов, Балашиха, Мытищи, Красногорск, Химки, Щелково и Орехово-Зуевский округ.

В топ-5 муниципалитетов, которые пользуются только онлайн возможностями, вошли Пущино, Павловский Посад, Можайский округ, Луховицы и Краснознаменск.