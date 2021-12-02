РИАМО - 2 дек. Центральная городская клиническая больница подмосковного Реутова получила передвижной маммограф, он предназначен для профилактических исследований молочных желез, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В нашу больницу поступил высокотехнологичный передвижной аппарат - маммограф. Комплекс закуплен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Наши жители ждали поступления передвижного маммографа. Новый мобильный комплекс позволит сделать обследование молочных желез более доступным для жительниц нашего города, поскольку диагностику они смогут пройти и в северной, и в южной части города», - сказал Каторов.

Глава муниципалитета отметил, что этот аппарат нового поколения позволяет проводить исследования с минимальной лучевой нагрузкой, обеспечивает качественное рентгеновское изображение молочной железы. Планируется, что он будет запущен в работу 6 декабря 2021 года в Центральной городской клинической больнице Реутова, расположенной по адресу: ул. Ленина, 2А, а 13 декабря аппарат отправится в поликлинику на 750 посещений в смену в 10 микрорайоне Реутова. Далее передвижной маммограф направят в другие муниципалитеты.