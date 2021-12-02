РИАМО - 2 дек. Все больше городских округов участвует в конкурсе «Мы за чистое Подмосковье», также растет число школьников, интересующихся темами экологии, сообщила на пресс-конференции в РИАМО начальник управления дополнительного образования и воспитания детей министерства образования Московской области Елена Крамаренко.

«В этом году у нас создалась экостанция, и она занимается естественнонаучной направленностью и в том числе экологической направленностью наших обучающихся в Московской области. У нас проходит много конкурсов, задействованы все регионы Московской области», — рассказала Литовская.

Она отметила рост числа школьников, интересующихся темами экологии. По ее словам, также увеличивается число городских округов, желающих принять участие в конкурсе «Мы за чистое Подмосковье».

Литовская добавила, что их работа направлена на развитие экологического воспитания и просвещения в том числе и педагогов общенаучного направления.