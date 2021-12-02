РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 дек. В деревне Козино городского округа Щелково начались работы по социальной догазификации, сообщается на сайте администрации городского округа.

В рамках социальной догазификации жителей деревни Козино сотрудники АО «Мособлгаз» приступили к прокладке газопровода до границ земельных участков.

Чтобы подвести газ к своему дому по программе «Социальная газификация» необходимо оставить заявку на сайте или позвонить на горячую линию: 8(800)100-75-75.