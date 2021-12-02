РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Завершилось благоустройство территории возле станции Силикатная МЦД-2 в Подольске, там сделали парковку на 122 машино-места, проложили тротуары и велодорожки, сделали освещение, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что благоустройство провели на площади 11 646 кв. м.

Со стороны улицы Тепличной обустроили парковку на 122 машино-места. Также выполнили обустройство прилегающего к парковке сквера. Здесь появились тротуары протяженностью 1 840 м, велодорожка 220 м, новое уличное освещение, 40 скамеек и 60 урн. Также у станции установили 2 остановочных павильона.

В текущем году в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» работы по благоустройству провели у территорий еще 2 станций МЦД: Немчиновка и Баковка в Одинцовском городском округе.