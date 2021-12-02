РИАМО - 2 дек. Граждане России, которые находились в поездке в ЮАР, по возвращению оттуда должны будут пройти двухнедельный карантин. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня РФ ввела карантин для тех, кто вернулся из ЮАР, на 14 дней. Это несколько сотен человек. У нас нет авиасообщения с ЮАР, нет организованных туристов. Есть только люди, которые самостоятельно приняли решение. Все люди при возвращении будут вынуждены пройти карантин на 14 дней», – сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

В ЮАР и Ботсване ранее был впервые обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». По мнению экспертов, он более заразен, чем предыдущие штаммы. Этот штамм потенциально опасен и весьма быстро распространяется по миру.

Случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в странах Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Из-за распространения нового штамма срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов.

Основными симптомами «омикрона» являются утомляемость, учащенное сердцебиение и головные боли.