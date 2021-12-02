РИАМО - 2 дек. Пенсионерке из Москвы позвонил неизвестный, представился полицейским и попросил помочь в поимке мошенника. Для этого от женщины требовалось отдать ее деньги. Одного из участников аферы уже задержали. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Звонивший пообещал, что после поимки злодея женщине позвонят, накопления вернут. 86-летняя москвичка сняла в банкомате 600 тыс. рублей, отдала курьеру. Но после этого никто так и не позвонил.

Следователи по столичному району Гольяново возбудили уголовное дело о мошенничестве. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские продолжают розыск и задержание возможных соучастников преступления.