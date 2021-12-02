РИАМО - 2 дек. В Московской области утвердили график личного приема жителей в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Подмосковья в декабре 2021 года, соответствующий документ размещен на сайте администрации губернатора региона.

В связи с пандемией Covid-19 личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи. Время приема: 10:00-13:00.

Министерство здравоохранения Подмосковья примет жителей Каширы 22 декабря, Лотошина – 24 декабря, Люберец – 17 декабря, Одинцова – 15 декабря, Пушкина и Ивантеевки – 29 декабря, Серпухова – 10 декабря, Долгопрудного – 8 декабря, Черноголовки – 3 декабря.

Приемные министерства имущественный отношений области будут работать 3 декабря в Мытищах, 6 декабря – в Богородском округе, 10 декабря – в Орехово-Зуеве, 13 декабря – в Павловском Посаде, 17 декабря – в Серебряных Прудах, 20 декабря – в Шаховской, 24 декабря – в Дзержинском, 29 декабря – в Королеве.

Представители Главного управления культурного наследия региона примут жителей Серпухова 24 декабря, Власихи – 17 декабря, Пушкина и Ивантеевки – 10 декабря, Реутова – 3 декабря.

Министерство энергетики Подмосковья примет жителей Лотошина 3 декабря, Мытищ – 8 декабря, Власихи – 24 декабря, Восхода – 10 декабря, Дубны – 13 декабря, Пушкина и Ивантеевки – 17 декабря, Котельников – 29 декабря, Лосино-Петровского – 20 декабря.

Полностью график можно посмотреть по ссылке.