РИАМО - 2 дек. Лучшей детской школой искусств в России по итогам 2021 года была признана Центральная детская школа искусств в Химках, в четверг школе исполняется 65 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

1 декабря министр культуры РФ Ольга Любимова наградила победителей конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств». Любимова отметила, что сейчас в стране действуют более 5 тыс. детских школ искусств, где обучаются почти 2 млн ребят и работают около 110 тысяч педагогов.

Лучшей детской школой искусств в РФ стала Центральная детская школа искусств в Химках, а лучшей сельской детской школой искусств Центрального федерального округа - Детская школа искусств пос. Развилка Ленинского округа.

В школе в Химках реализуют 11 программ обучения. В 2020-2021 учебном году учащийся школы Спиридон Хатзидимитриадис (балалайка) выиграл золото на XIX Молодежных Дельфийских играх России. Хореографический ансамбль «Юность» получил диплом победителя губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья». В прошлом году школа получила 25 музыкальных инструментов - ксилофон, набор духовых инструментов, маршевые барабаны.

В Детской школе искусств поселка Развилка также реализуют 11 программ обучения. В 2019 года школа получила рояли, аккордеоны на сумму 6,6 млн рублей.