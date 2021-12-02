РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. В ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» посвятили 102 ученика школ Балашихи, торжественная церемония состоялась в культурно-досуговом центре «Заря», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В торжественной церемонии приняли участие замначальника регионального штаба Юнармии Евгений Лукошников, депутат горсовета Балашихи Светлана Тананова, руководитель балашихинского городского отделения «Боевого братства» полковник запаса Сергей Яковлев, вице-президент ассоциации «Вымпел» полковник запаса Рустам Турсункуловв.

Для участников праздника выступил военный оркестр первой армии ПВО. Юнармейцы произнесли слова клятвы, а почетные гости надели на них красные береты. После церемонии для школьников провели экскурсию по музею войск ПВО.

Балашихинское отделение Юнармии — самое большое в Подмосковье. В нем состоит почти 2 тыс. школьников. На базе образовательных учреждений города создано около 50 отрядов Юнармии.

Чтобы вступить в Юнармию, от детей нужно лишь желание. У патриотического движения много направлений — экология, военно-спортивная подготовка, туризм и журналистика. Каждый ребенок может найти то, что ему интересно. Юнармия помогает детям развивать лидерские качества, научиться работать в команде.

Всего в рядах Юнармии России состоят более 800 тыс. юношей и девушек. Они активно участвуют в патриотических и благотворительных акциях, возрождают традиции тимуровцев. В 2021 году юнармейцы оказали адресную помощь 8 тысячам ветеранам Великой Отечественной войны.

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