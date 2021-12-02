РИАМО - 2 дек. В Подмосковье опубликовали график приема граждан сотрудниками Московской областной коллегии адвокатов в декабре.

Юридические консультации оказывают в приемной правительства Московской области по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция В.

Приемы пройдут 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря с 10 до 14 часов.

Бесплатные юридические консультации оказывают только жителям Московской области. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный).

В связи с пандемией коронавирусной инфекции прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.