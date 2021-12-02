РИАМО - 2 дек. На столичных дорогах образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных, к вечеру ожидается 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Ухудшение ситуации прогнозируется к 18 часам. Свободнее на дорогах станет к 20 часам, тогда ожидается 6 баллов.

На данный момент загружен центр города. Самые серьезные трудности наблюдаются у станций метро «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Охотный ряд», «Пушкинская».

Сейчас трудно проехать по Лубянскому, Солянскому проездам, Подколокольному переулку, улице Солянка, Мясницкой улице.

Пробки из-за ремонта дорог ожидаются на Волоколамском шоссе, Пятницком шоссе, Третьем транспортном кольце, МКАД, Волгоградском проспекте и других.