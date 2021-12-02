РИАМО - 2 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 475 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Балашихе (199), городском округе Пушкинский (109), Красногорске (107), Чехове (96), Дмитровском округе (83), Королеве (80) и Подольске (79), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

56 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Коломне, по 54 – в Люберцах и Ступине, по 35 – в Дзержинском и Реутове, 34 – в Сергиево-Посадском округе, 32 – в Электростали, по 31 – в Орехово-Зуевском округе и Истре, 28 – в Одинцовском округе, 27 – в Воскресенске, по 26 – в Домодедове и Химках, 25 – в Шатуре, 23 – в Серпухове, 20 – в Щелкове.

17 – в Волоколамском округе, 16 – в Наро-Фоминском округе, 14 – в Мытищах, по 10 – в Долгопрудном, Жуковском и Черноголовке, по 9 – в Богородском округе и Луховицах, по 7 – в Пущине и Электрогорске, по 6 – в Можайском округе и Егорьевске.

По случаев 5 – в Рузском округе, Серебряных Прудах, Лобне и Лотошине, по 4 – в Ленинском округе, Раменском округе, Зарайске, Лыткарине и Солнечногорске, по 3 – в Талдомском округе, Озерах, Лосино-Петровском, Фрязине и Краснознаменске, по 2 – в Кашире, Клину, Ивантеевке и Павловском Посаде, 1 – в Красноармейске.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за минувшие сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Дубне, Звездном городке, Котельниках, Молодежном, Протвине, Рошале и Шаховской.

С начала пандемии в Подмосковье выявлено 593 049 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 547 человек. Выздоровели и выписались 525 405 пациентов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>