РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. В Балашихе приступили к ремонту Центра детского и семейного чтения Централизованной библиотечной системы им. Андрея Белого в рамках национального проекта «Культура», все работы планируют завершить до конца текущего года, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий в рамках рабочего совещания вместе с исполняющей обязанности директора Централизованной библиотечной системы Олесей Москвиной осмотрел качество проводимого ремонта.

«Ремонт уже идет. Подрядная организация заменила панорамные окна, приступила к укладке половой плитки, очистке стен и потолков от старой краски. Всего будет отремонтировано 4,1 тыс. кв. м помещений. На эти цели выделено из муниципального бюджета 15 млн рублей и 5 млн из федерального бюджета на приобретение мебели и пополнение книжных фондов», - сказал Ефимов.

Он добавил, что темпы хорошие, и строители планируют завершить все работы до конца года.

По словам Москвиной, за основу был взят проект модельной библиотеки Централизованной библиотечной системы им. Андрея Белого, который был выполнен в 2020 году.

Помимо книжных залов, было решено оборудовать рекреацию для молодежи, где будут компьютеры, видеопроектор, удобные пуфики и мебель необходимая для организации коллоквиумов и проведения игр, в том числе и детский блок, где сохранят сцену для кукольного театра.

«С нетерпением ждем завершения всех работ – масса идей, которые уже хочется воплощать в жизнь», - подчеркнула Москвина.

Она поблагодарила депутата за внимание к учреждению и попросила продолжить программу ремонтов городских библиотек. В систему Централизованной библиотечной системы им. Андрея Белого входит шесть библиотек в микрорайонах города.

Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» запущен в 2019 году. В рамках него запланировано создание 110 модельных муниципальных библиотек ежегодно с 2019 по 2024 годы. Проект стал импульсом для развития библиотечной сети страны, которая насчитывает 36 тыс. муниципальных библиотек.