РИАМО - 2 дек. Компания USM российского миллиардера Алишера Усманова продала свою долю в VK группе «Согаз». Об этом сообщается на официальном сайте группы компаний.

«Совет директоров АО «Согаз» одобрил 45-процентное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK (ранее Mail.ru Group)», – говорится в заявлении пресс-службы «Согаза».

По данным «Коммерсанта», холдинг USM владел пакетом акций VK Group через участие в уставном капитале АО «МФ Технологии». Сумма данной сделки не раскрывается.

VK принадлежит крупнейшие отечественные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почта Mail.ru, сервис доставки «Самокат», доля в Delivery Club и множество других сервисов.