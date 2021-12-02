РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 дек. Руководители Госадмтехнадзора Московской области и представители территориального отдела №15 ведомства проверили состояние общественных пространств в Дзержинском, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора МО.

В частности, инспекторы осмотрели контейнерные площадки, внутридворовые и территории общего пользования.

Навалы мусора обнаружили на контейнерных площадках возле домов №20А и 38 по улице Академика Жукова, вблизи дома №1 на Школьной улице, около зданий 3, 5, 10 и 17 на Спортивной, возле дома 15 на Бондарева и дома №8 на Лермонтова. Свалку строительного мусора обнаружили около дома №17 на Спортивной улице.

Информационные стенды «Наше Подмосковье» необходимо привести в нормативное состояние по адресам: ул. Ак. Жукова, вблизи д. 38, ул. Школьная, вблизи д. 1, ул. Спортивная, д. 10, ул. Бондарева, д. 19, ул. Лермонтова, д. 6, 9.

По улицам Академика Жукова возле дома №34 и площади Святителя Николая около дома №5 в надлежащее состояние нужно привести наземные линии теплосети.

Уборки мелкого мусора требуются по адресам: ул. Ак. Жукова, вблизи д. 7, 19, на ул. Спортивная, д. 5, 13, ул. Лермонтова, д. 1.

Также на опорах уличного освещения возле дома №2 на улице Бондарева выявили посторонние объявления. Вблизи электроподстанции на улице Дзержинская, 19А обнаружили навалы отходов. А около дома №2 на Бондарева отсутствуют ограждения на участках проведения земляных работ.

Администрации горокруга Дзержинский, ГБУ МО «Мосавтодор», ООО «СЭР», МБУ «ДИСК», ДМУП «ЭКПО», ООО «РИВИТ», ООО «Угреша-Электросервис», ООО «УГО», ПАО «Мосэнерго» предписано привести территории в порядок.