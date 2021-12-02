РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В Подольске изменили туристический велосипедно-пешеходный маршрут от железнодорожной станции Подольск до микрорайона Кузнечики, теперь он будет совпадать с пешеходным от станции МЦД-Подольск до территории квартала «Зингер», сообщает комитет по строительству и архитектуре администрации округа.

По поручению губернатора Московской области комитет по строительству и архитектуре администрации округа проработал концепцию прохождения туристического велосипедно-пешеходного маршрута от железнодорожной станции Подольск до микрорайона Кузнечики.

Изначально веломаршрут включал в себя Екатерининский сквер – улицу Барамзиной – парк имени Талалихина – Художественную набережную – улицу Федорова – берега реки Пахры – усадьбу Ивановское – Беляевский пляж – улицу Беляевскую – Красногвардейский бульвар – улицу 43-й Армии – улицу Академика Доллежаля – бульвар 65-летия Победы – улицу Генерала Смирнова – Аллею Героев. Протяженность веломаршрута составляла 9,3 км.

В 2019 году после общественных обсуждений решили начать маршрута от железнодорожной станции Подольск и продлить его вдоль улицы Академика Доллежаля до Аллеи Героев. Концепцию доработали.

Для проектно-изыскательских работ обновленной концепции необходимо около 12 млн рублей и еще 10 млн рублей для благоустроительных работ.

Позже в связи с рекомендациями ГУКН МО и недостаточно широким расстоянием между рекой Пахрой и заборами частного сектора (10 м), а также высокой крутой береговой полосой, комитет изменил маршрут.

Теперь веломаршрут пройдет от Екатерининского сквера по Революционному проспекту до улицы Рабочая к парку имени Виктора Талалихина и в сторону улицы Комсомольская. Далее на площадь Ленина – сквер за памятником Ленину – улицу Стекольникова – улицу Кирова до пересечения с улицей 50 лет ВЛКСМ (Бульвар Юности). Далее по улице 50 лет ВЛКСМ до улицы Генерал-губернатора Закревского с выездом на пляж – по западной стороне усадьбы Ивановское вниз к реке Пахре с выездом на Беляевский пляж – Октябрьский проспект – улица Ленинградская – улица Академика Доллежаля – Аллея Героев. Протяженность маршрута от улицы Рабочая до Аллеи Героев составит 7,3 км, от Екатерининского сквера – 8,3 км.

По поручению главы Подольска Николая Пестова вопрос прохождения измененного маршрута снова вынесут на общественные обсуждения.

Комитет по строительству и архитектуре округа направил на рассмотрение новый вариант прохождения маршрута в министерство благоустройства Московской области.