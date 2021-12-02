РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 79 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 22 394 случая заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 475 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 593 049 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 547 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 525 405 человек.

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