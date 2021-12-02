РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов приняли участие в торжественном мероприятии ко Дню инвалидов, в рамках вечера они передали 70 подарков активистам общественных организаций, сообщает пресс-служба парламентария.

Мероприятие состоялось в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера». Ефимов передал пожелания здоровья и благополучия от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и поблагодарил руководителей городских общественных организаций за активную позицию в городе.

«Наши ребята с ОВЗ побеждают в спорте, в интеллектуальных играх. Важно не только в дальнейшем поддерживать наши общественные организации, но и создавать новые творческие объединения на базе наших домов культуры. Давать возможность ребятам бесплатно заниматься музыкой, вокалом, рисованием», - сказал Ефимов.

По словам Фомичева, задача органов власти и общественных организаций делать все возможное, чтобы людям с ограниченными возможностями было комфортно жить. В Подмосковье на это направлена программа «Доступная среда».

Он поздравил жителей Балашихи с праздником и вручил Благодарственное письмо Госдумы советнику главы Балашихи по делам инвалидов Александру Казакову за большой вклад в дело укрепления социальной защищенности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Лучшие творческие коллективы КДЦ «Подмосковные вечера» ансамбль танца «Веселинка» и ансамбль народной песни «Купавы» подготовили для зрителей красочную программу.

По завершению концерта активистам общественных организаций инвалидов передали 70 подарков от партии «Единая Россия».