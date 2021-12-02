РИАМО - 2 дек. Сертификаты, подтверждающие перенесенный коронавирус, теперь выдают в России на один год, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщили в Минздраве РФ, сейчас идет обновление выданных ранее документов.

Covid-сертификаты нужны в ряде регионов России, чтобы пройти в торговые центры или другие общественные места. В некоторых российских субъектах QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании нужны для проезда в общественном транспорте.

При этом с 1 февраля в России хотят ввести QR-коды для посещения всех общественных мест, а также для путешествия на самолете или поезде.

За минувшие сутки на территории России подтвердили 33 389 случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 9 703 107 случаев инфицирования за период пандемии.

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