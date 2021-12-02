РИАМО - 2 дек. В столице 3 декабря прогнозируется небольшая оттепель, а на выходных будет похолодание и снег. Сугробы в городе подрастут до 10-12 см, а к концу следующей недели – до 23 см, сообщается на сайте «Метеовести».

На будущей неделе в мегаполисе будет преобладать зимний характер погоды. Прогнозируется минусовая температура, которая будет соответствовать климатической норме.

В ближайшие 10 дней в городе выпадет порядка 30-40 мм осадков. Это свыше 50% от декабрьского объема осадков. Особенно сильные снегопады пройдут в Москве 7 и 8 декабря.

В итоге сугробы в столице вырастут до 18-23 см. Такая высота снежного покрова больше характерна для начала января.

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