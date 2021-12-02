РИАМО - 2 дек. Авторов лучших работ творческого конкурса «Экоподмосковье-2021» наградят в следующем году призами и грамотами, рассказал на пресс-конференции в РИАМО член комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области, координатор проекта «Экоподмосковье.РФ» Илья Ермаков.

«В этом году мы анонсировали конкурс чуть позже, 21 октября он стартовал, 21 декабря мы закончим прием работ. После новогодних праздников лучших мы наградим. Соберем тех, кто для нас эти работы представлял, их наставников и всех наградим почетными грамотами», — сообщил Ермаков.

В конкурсе могут участвовать работы, выполненные в формате видеороликов, фотографий, рисунков и плакатов. Они должны быть выполнены детьми, но родители и наставники могут им помогать.

Ермаков отметил, что в Подмосковье есть ряд муниципалитетов, которые лидируют по количеству присланных работ. Среди них: Подольск, Люберцы, Мытищи, Раменское, Солнечногорск и Красногорск.

Депутат Московской областной думы, заместитель председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов отметил, что в прошлом году для участия в конкурсе прислали около 5 тыс. работ, 50 лучших наградили на торжественной церемонии в Мособлдуме.

«Сегодня очень важно чтобы для школьников в качественном формате доходило внешкольное образование, чтобы повышать экологическую культуру», — резюмировал Орлов.

Для участия в конкурсе следует отправить заявку на электронную почту: konkurs2021@opmoeco.ru. С подробностями и правилами конкурса можно ознакомиться на сайте: www.ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ.