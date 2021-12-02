РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Оформить заграничный паспорт на 10 лет жители городского округа Люберцы могут в криптобиокабине, расположенной в Многофункциональном центре, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 43 МФЦ Подмосковья установлены криптобиокабины, в них можно сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться.

«Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца – на 5 лет, а для оформления загранпаспорта нового поколения – на 10 лет – требовалось посещать отделение МВД для сдачи биометрии. В городском округе Люберцы криптобиокабина установлена по адресу: ул. Звуковая, д. 3», - сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для оформления документа через криптобиокабину необходима предварительная запись в МФЦ. На портале нужно выбрать «Предзапись в МФЦ», затем – нужное отделение и услугу «Получение заграничного паспорта нового поколения со сроком действия 10 лет».

Заявление подается через окно приема. Сотрудник МФЦ проводит посетителя в криптобиокабину и проконсультирует заявителя. Программа сама сканирует отпечатки пальцев и фотографирует человека. После этого необходимо отсканировать паспорт гражданина РФ.

Срок изготовления загранпаспорта по месту регистрации – 1 месяц. Если заявитель зарегистрирован в другом городе, паспорт оформляется 3 месяца. Криптобиокабина работает по тому же графику, что и МФЦ.