РИАМО - 2 дек. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией снижается в больницах Москвы, в целом ситуация с распространением Covid-19 в городе стабилизировалась за прошедшую неделю, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С коронавирусом ситуация стабилизировалась за последнюю неделю по сравнению с предыдущей. Не было ни падений, ни подъемов (заболеваемости - ред.), <...> остались на одном уровне», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник подчеркнул, что следующая неделя покажет, «хорошо это или плохо».

Мэр добавил, что Covid-койки в столичных медучреждениях начинают понемногу разгружаться. Число горожан, находящихся на лечении в больницах, снизилось еще на 6%.

За истекшие сутки в Москве выявили 3805 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 953 279 случаев Covid-19.