РИАМО - 2 дек. Агент Марины Хлебниковой посоветовал доверять только проверенным источникам и тем самым не подтвердил и не опровергнул информацию о заражении тканей лица у певицы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он добавил, что вся информация об изменении состояния здоровья Хлебниковой появляется на ее официальных страницах в социальных сетях.

Информация о том, что у Хлебниковой началось заражение тканей лица появилась в СМИ в четверг.

56-летняя исполнительница песни «Солнышко мое, вставай!» была госпитализирована после пожара в своей квартире в конце ноября. Сообщалось, что у нее обгорело 20% тела.

Ожоги лица и медикаментозная кома: что известно о пожаре в квартире Марины Хлебниковой>>