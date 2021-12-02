РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Для сотрудников люберецкого отдела Росгвардии по Московской области, для специалистов ведомственной охраны госкорпорации Ростех и экономической безопасности и режима АО «НЦВ Миль и Камов» провели тренировку по защите территории Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

По сценарию тренировки, нарушители пытались получить данные о режиме охраны объектов и проникнуть в Центр. Злоумышленников задержали и передали полиции.

Люберецкие росгвардейцы показали высокий результат.