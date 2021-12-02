РИАМО - 2 дек. Житель Москвы подал предложение в «Объявлениях ВКонтакте» о продаже кроссовок 47-го размера за 700 тыс. рублей, сообщает Газета.ru.

Речь идет о кроссовках Air Jordan 1 из коллаборации с Dior. Автор объявления указал, что товар куплен в бутике. Чек прикладывается в объявлении.

Между тем, на сайте Farfetch такие кроссовки продаются в России за 883 091 рубль.

Спортивная обувь, созданная Nike в коллаборации с модным домом Dior, была выпущена в прошлом году: релиз был запланирован на апрель, но из-за пандемии был перенесен.