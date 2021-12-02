РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 дек. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 20 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 9 773 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 475 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в регионе подтверждено 593 049 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 10 547 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 525 405 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт.