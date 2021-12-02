РИАМО - 2 дек. В Подмосковье и Москве до 12 часов 4 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской, Костромской и Тверской областей.

В Московском регионе 3 декабря будет облачная погода, снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица. Ветер может усиливаться до 11 м/с. Температура ночью ожидается минус 2 до 0 градусов, днем – от 0 до плюс 2 градусов.

4 декабря сохранится облачная погода. Также прогнозируются небольшой снег, гололедица, местами сильная. Ветер усилится порывами до 15 м/с. Ночью и днем температура будет одинаковая – от минус 3 до минус 1 градуса.